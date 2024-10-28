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أمانة عمان تعلن الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر

أمين عمان يوسف الشواربة يكرم عدد من المشاركين
أمين عمان يوسف الشواربة يكرم عدد من المشاركين
الإثنين، 28-10-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري- برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أعلنت أمانة عمان الكبرى ، اليوم الاثنين ، في حفل أقيم في مركز الحسين الثقافي ، أسماء الفائزين بجائزة "حبيب الزيودي للشعر" في دورتها الرابعة للعام 2024 .

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وسلم الشواربة ورئيس لجنة التحكيم الدكتور صبري ربيحات ، الجوائز للشعراء الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم الشاعر الأردني الكبير الراحل حبيب الزيودي ، تقديرا وتكريما لهذه القامة الوطنية التي قدمت الكثير في مجال الشعر من قصائد في حب الوطن والانتماء .

واستذكر ربيحات في كلمته مناقب الزيودي ورسالته الثقافية والفكرية ، معربا عن سعادته لمبادرة أمانة عمان بتنظيمها جائزة تحمل أسم الشاعر الزيودي تقديرا لتاريخه وإبداعه .

وفاز في مسار افضل ديوان شعري الشاعر حربي المصري عن ديوانه (آنست غيما) ، والشاعرة جمانه الطراونه عن ديوان (عتاب الماء) ، والشاعر سلطان محمد عن ديوان (لا نهايات تليق بنا) .

وعن مسار أفضل قصيدة نبطيه فاز بالمركز الأول الشاعر سليم المساعفه بقصيدة (السر) ، وفي المركز الثاني الشاعر حسان النوافلة بقصيدة (وصف الهجن) ، وفي المركز الثالث الشاعر محمد القطامين عن قصيدة (غزال الريم) .

وحصل على المركز الأول عن مسار أفضل قصيدة فصيحة الشاعر عبدالرحيم كافية بقصيدة (فرضية للوهم) ، وفي المركز الثاني الشاعر قاسم الدراغمة بقصيدة (ربمّا)، وفي المركز الثالث الشاعر حسن النبراوي بقصيدة (سمّ لذيذ) .

وفاز عن مسار أفضل قصيدة للشعراء العرب المقيمين في الأردن الشاعر الفلسطيني شفيق العطاونه عن قصيدة (صهيل الغمام) .

 
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