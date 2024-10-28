أمانة عمان تعلن الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر

الوكيل الإخباري- برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أعلنت أمانة عمان الكبرى ، اليوم الاثنين ، في حفل أقيم في مركز الحسين الثقافي ، أسماء الفائزين بجائزة "حبيب الزيودي للشعر" في دورتها الرابعة للعام 2024 .

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