أمانة عمّان تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام لعام 2026

ودعت الأمانة الراغبين بالحصول على تصاريح بيع البطيخ والشمام إلى التقدّم بطلب إلكتروني من خلال موقع أمانة عمّان الكبرى www.amman.jo، مشيرةً إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب يدويًا.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار
-
وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة
-
رئيس الوزراء يوجه رسالة للأردنيين
-
وزير الخارجية: استدعاء طاقم السفارة الأردنية في طهران وأبلغنا السفير الإيراني بضرورة وقف الاعتداء على المملكة
-
رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن وشعبه فوق كل اعتبار
-
إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن واستعدادها لحرب طويلة
-
الأمانة تُخرج المشاركين في برامج التدريب المهني
-
الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية