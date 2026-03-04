الأربعاء 2026-03-04 01:04 م

أمانة عمّان تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام لعام 2026

الأربعاء، 04-03-2026 11:16 ص
أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام للعام 2026، إلكترونيًا، لغاية 31 آذار الحالي، وفقًا للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح بيعها للعام الحالي.


ودعت الأمانة الراغبين بالحصول على تصاريح بيع البطيخ والشمام إلى التقدّم بطلب إلكتروني من خلال موقع أمانة عمّان الكبرى www.amman.jo، مشيرةً إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب يدويًا.
 
 


