الثلاثاء 2026-05-26 07:23 م

أمانة عمّان تعلن جاهزية الحدائق والمتنزهات في العيد

أمانة عمّان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الثلاثاء، 26-05-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى جاهزية الحدائق العامة التابعة لها، والتي تشمل الحدائق الكبرى وحدائق الأحياء، لاستقبال الزوار طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة 8 صباحا ولغاية 10 مساء، باستثناء حديقة النشامى التي تفتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 6 صباحا حتى 10 مساء.

اضافة اعلان


وتستقبل حديقتا الأمير هاشم وحطين للطيور الزوار من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.


وأكّدت الأمانة جاهزية المتنزهات التابعة لها لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

السعودية تدعو الحجاج للبقاء في المخيمات بعرفات حتى الرابعة عصراً

عربي ودولي السعودية: 1.707.301 حاج وحاجة إجمالي عدد الحجاج هذا العام

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي قرابة 50 دولة تندد في الأمم المتحدة بـ"تهديدات" موسكو للدبلوماسيين في كييف

العيسوي يعزي أيوب والعربيات وباتر وكنعان ولوكاشة

أخبار محلية العيسوي يعزي أيوب والعربيات وباتر وكنعان ولوكاشة

ايران

عربي ودولي عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

ب

طب وصحة متى تستعيد الرئتان عافيتهما بعد الإقلاع عن التدخين؟

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن جاهزية الحدائق والمتنزهات في العيد

ب

أخبار محلية القضاة يؤكد جاهزية مساجد عجلون لاستقبال المصلين لصلاة العيد

ب

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 