أمانة عمّان تعلن جاهزية الحدائق والمتنزهات في العيد

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى جاهزية الحدائق العامة التابعة لها، والتي تشمل الحدائق الكبرى وحدائق الأحياء، لاستقبال الزوار طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة 8 صباحا ولغاية 10 مساء، باستثناء حديقة النشامى التي تفتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 6 صباحا حتى 10 مساء.

وتستقبل حديقتا الأمير هاشم وحطين للطيور الزوار من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.