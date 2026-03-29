الأحد 2026-03-29 08:21 ص

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اليوم الأحد

الأحد، 29-03-2026 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من صباح اليوم الأحد، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.اضافة اعلان


ودعت الأمانة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة حالة الطقس والتحذيرات الرسمية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضمان السلامة العامة.

وتتأثر المملكة، الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا في المناطق الشرقية.

ويكون الطقس ليل الأحد غائما جزئيا وباردا، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وشددت أمانة عمّان على أهمية تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية، إلى جانب تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني ومواقف السيارات والمحلات التجارية والمستودعات.

كما دعت التجار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بضائعهم ومتاجرهم، وتأمين مواد البناء تجنبا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وأكدت الأمانة ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات عشوائيا لتجنب إغلاق شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى الابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق.

ونبهت إلى تجنب ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي، لما قد يسببه ذلك من فيضان في الطرق، داعية إلى التواصل في حالات الطوارئ عبر الرقمين 102 أو 117180.
 
 


