الجمعة 2025-12-26 09:45 م

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى استعداداً للمنخفض الجوي
أمانة عمّان
الجمعة، 26-12-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح السبت، وذلك للتعامل مع آثار المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

ودعت الأمانة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحالّ التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه.


كما شدّدت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات أو الأنقاض عشوائيا لضمان فاعلية شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى عدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها.

 
 


