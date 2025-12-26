أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

ودعت الأمانة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحالّ التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه.
كما شدّدت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات أو الأنقاض عشوائيا لضمان فاعلية شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى عدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه صادر عن الجمارك الاردنية
-
انتخاب م. نور اللوزي عضواً في لجنتين باتحادَي غرب آسيا والعربي لرفع الأثقال
-
أمانة عمّان: 350 مبنى مهجورا تهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة
-
15 ألف زائر للعقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع والعيد المجيد
-
"الصحفيين" تواصل رصد الحسابات التي تجري مقابلات مع طلبة التوجيهي عبر المنصات
-
33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت
-
أمين عام وزارة التربية يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات