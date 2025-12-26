أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح السبت، وذلك للتعامل مع آثار المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

ودعت الأمانة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحالّ التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه.