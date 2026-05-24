أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أن عطلة عيد الاضحى المبارك لعام 2026، لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه، ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد.





وأكدت الامانة أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء يوم الجمعة ثالث أيام العيد، ليستأنف السوق أعماله الاعتيادية صباح يوم السبت الموافق 30/5/2026





