أمانة عمّان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح الجمعة

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن
-
مرصد الزلازل الأردني يسجّل 106 زلازل محلية و618 زلزالًا إقليميًا خلال عام 2025
-
نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء
-
٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزارة الداخلية تقرر منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة لمدة ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد
-
الملكة رانيا العبدالله والأميرة سلمى تزوران وادي رم
-
مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي
-
الأشغال: إجراءات ميدانية واحترازية شاملة استعدادًا للمنخفض الجوي