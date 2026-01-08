الخميس 2026-01-08 01:34 م

أمانة عمّان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح الجمعة

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية
الخميس، 08-01-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة. 

ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
 
 


