الخميس 2026-03-05 09:47 م

أمانة عمان تعلن عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في منطقة طارق

الخميس، 05-03-2026 08:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق جزئي واعتماد تحويلة مرورية في شارع محمد ضياء الحق في منطقة طارق، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة السير، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة، لغايات تنفيذ أعمال بنية تحتية وإنشاء عبارة لتصريف مياه الأمطار.

وأكدت الأمانة، توفير كافة أدوات السلامة العامة واللوحات الإرشادية اللازمة في موقع العمل لضمان انسيابية حركة المرور.


ودعت السائقين الى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتحويلات والإرشادات المرورية الموجودة في الموقع لسلامة الجميع.

 
 


