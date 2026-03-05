أمانة عمان تعلن عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في منطقة طارق

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق جزئي واعتماد تحويلة مرورية في شارع محمد ضياء الحق في منطقة طارق، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة السير، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة، لغايات تنفيذ أعمال بنية تحتية وإنشاء عبارة لتصريف مياه الأمطار.

وأكدت الأمانة، توفير كافة أدوات السلامة العامة واللوحات الإرشادية اللازمة في موقع العمل لضمان انسيابية حركة المرور.