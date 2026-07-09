أمانة عمان تعلن عن إيقاف مؤقت لخدماتها الإلكترونية

ويأتي هذا التوقف المؤقت لغايات تحديث الأنظمة الإلكترونية، ضمن أعمال تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية، بهدف رفع مستوى الاعتمادية والأداء، وتحسين كفاءة الأنظمة، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية أكثر جودة.
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