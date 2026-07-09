الخميس 2026-07-09 10:15 م

أمانة عمان تعلن عن إيقاف مؤقت لخدماتها الإلكترونية

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أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 09:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية والأنظمة التابعة لها بشكل مؤقت، اعتبارًا من الساعة 12 من صباح يوم الجمعة الموافق 10/07/2026، ولغاية الساعة 12 من صباح يوم السبت الموافق 11/07/2026.

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ويأتي هذا التوقف المؤقت لغايات تحديث الأنظمة الإلكترونية، ضمن أعمال تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية، بهدف رفع مستوى الاعتمادية والأداء، وتحسين كفاءة الأنظمة، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية أكثر جودة.

 
 


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