أمانة عمان تعلن عن إيقاف مؤقت لخدماتها الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية والأنظمة التابعة لها بشكل مؤقت، اعتبارًا من الساعة 12 من صباح يوم الجمعة الموافق 10/07/2026، ولغاية الساعة 12 من صباح يوم السبت الموافق 11/07/2026.

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