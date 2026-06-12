الجمعة 2026-06-12 08:53 م

أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 08:16 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمّان معين زريقات، الجمعة، إن هناك حدائق ومنتزهات فيها كاميرات مراقبة، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة بمواصفات عالية في المنتزهات، في حين سيشمل مشروع "عمان مدينة ذكية" مجموعة كبيرة من الحدائق للحفاظ على المرافق العامة.

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وأوضح زريقات أن تركيب الكاميرات يحتاج إلى بعض الوقت، لأن عملية تركيب الكاميرات ستكون على مراحل، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وبين أن الأمانة عززت التعليمات والنظام لحماية الحدائق والمتنزهات منذ منتصف العام الماضي، وتتخذ حاليا إجراءات تجهيز الكوادر لتطبيق العقوبات والغرامات على الأشخاص الذين يعبثون في مرافق الحدائق العامة.


وأشار إلى أنه رغم وجود مراقبة ومتابعة للمرافق العامة إلا أن هناك فئات تعبث بهذه المرافق، لافتا إلى أن تكلفة صيانتها عالية.


ودعا مستخدمي الحدائق والمرافق العامة إلى عدم العبث بهذه الممتلكات، لأن هذه المرافق من ممتلكات المواطنين.


وأضاف أن الرقابة دون تعاون وثقافة مجتمعية واحترام للممتلكات لن تكون بالجدوى المطلوبة.


وتحدث عن أن الأمانة تنفذ حملات توعية عبر برامج ومحاضرات لطلبة المدارس، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي في تصميم الحدائق وتنفيذ المشاريع لتعزيز المسؤولية المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية المراكز والبرامج المجتمعية.

 
 


gnews

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