أمانة عمان تعيد إغلاق جسر عبدون مجدداً مساء اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق جسر عبدون بشكل جزئي من جهة الدوار الرابع باتجاه عبدون، وذلك لغايات تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية على الجسر.





وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذه الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين، مبينة أن الإجراء يأتي ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري وإبراز المعالم الجمالية في مدينة عمّان.



ودعت الأمانة المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظًا على انسيابية الحركة المرورية وتجنبًا للازدحامات.





