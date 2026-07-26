أمانة عمّان تغلق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) ليلاً اعتبارا من مساء اليوم- تفاصيل

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة أنظمة الإنارة في الأنفاق، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين البيئة التشغيلية لمستخدمي الطريق.
وبينت الأمانة أن الإغلاق سيتم بإشراف دائرة عمليات المرور، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة السير المركزية، داعيةً السائقين إلى التقيد بالتحويلات المرورية المؤقتة والشواخص الإرشادية في موقع العمل، واستخدام المسارات البديلة خلال ساعات الإغلاق، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع.
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