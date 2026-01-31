السبت 2026-01-31 04:06 م

أمانة عمّان تفتتح متنزه حي الجندي وتطلق المرحلة الثانية من مشروع بركة البيبسي

السبت، 31-01-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، متنزه وغابة الجندي في وادي العش في منطقة الرصيفة، بعد إعادة تأهيله، بحضور متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي، ورئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي، ونائب رئيس لجنة أمانة عمّان المهندس زياد الريحاني، ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي.اضافة اعلان


ويأتي افتتاح المتنزه ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية لتحسين الواقع البيئي وزيادة الرقعة الخضراء وخلق فضاءات بيئية مستدامة في مختلف المناطق داخل عمّان وخارجها.

واشتملت أعمال تأهيل المتنزه، الذي يمتد على مساحة 350 دونمًا، تسييج القطعة بشكل كامل، وإنشاء منظومة متطورة لتصريف مياه الأمطار تراعي طبوغرافية المنطقة، إضافة إلى بناء سلاسل حجرية في عدة مواقع لتشكل سواتر طبيعية تمنع انجراف التربة.

كما قامت الأمانة بزراعة 17,500 شجرة من الأنواع الملائمة لطبيعة المنطقة المناخية والطبوغرافية، والتي تم إنتاجها من مشاتلها، إضافة إلى تزويد الموقع بشبكة ري حديثة ونظام إنارة يعتمد على كشافات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.

وعلى صعيد متصل، أطلق رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور يوسف الشواربة المرحلة الثانية من مشروع الغابة البيئية التي تنفذها الأمانة في منطقة بركة البيبسي (حديقة فرح).

حيث باشرت الأمانة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي، من خلال تحويل مساحة 85 دونمًا إلى غابة بيئية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية في العطاء السابق.

وتضمنت هذه المرحلة فرد 300 ألف متر مكعب من التربة الحمراء، وزراعة 3,500 شجرة من إنتاج مشاتل الأمانة تم اختيارها بعناية لتناسب الظروف المناخية في الموقع، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري للموقع من خلال استغلال البئر التجميعي الذي أُنشئ في المرحلة الأولى كمغذٍ لضمان ديمومة سقاية المزروعات.
 
 


