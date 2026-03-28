أمانة عمان: تفعيل نظام الحوافز التشجيعية للسائقين على موقع الامانة و تطبيق سند

الوكيل الإخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى عن تفعيل و تطبيق نظام الحوافز التشجيعية للسائقين على موقع امانة عمان الكبرى الإلكتروني و على تطبيق سند وذلك بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية الخميس الماضي لرفع مستوى السلامة المرورية اضافة اعلان





وبموجب النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أيِّ مخالفة من تاريخ ترخيص مركبته خصماً بنسبة 25% من الرُّسوم والبدلات والأثمان المترتِّبة على تجديد ترخيص المركبة، المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.



كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها.





