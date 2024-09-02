أمانة عمّان تقدم بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد لمتطوعين "منصة نحن"

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الوكيل الإخباري- قدمت أمانة عمّان الكبرى وضمن مبادرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية الاثنين في مركز الحسين الثقافي بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد لمتطوعين من منصة " نحن " التطوعية إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد تقديرا لجهودهم . اضافة اعلان





وسلمت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية غيداء الحديد واختصاصي منصة "نحن" التطوعية حكم العمري، البطاقات المجانية لـ 100 من المتطوعين الأكثر مشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تحتضنها العاصمة عمان .



وقالت المهندسة الحديد " نفخر في أمانة عمان بتكريم نخبة مميزة من شباب الوطن المتطوعين من منصة " نحن " تقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب لخدمة المجتمع المحلي وتحفيزهم على الاستمرار ومواصلة التطوع ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الشباب " .



وأضافت أن العمل التطوعي دائما ما يعود أثره على المتطوع قبل المجتمع وهو عمل نبيل لمن يقدمه في سبيل بناء ورفعة الوطن .



وأشارت الحديد إلى العديد من المبادرات الاجتماعية التطوعية التي تتبناها أمانة عمان من خلال دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية ومرافقها المنتشرة في كافة أنحاء العاصمة عمان وأثرها على كافة فئات المجتمع .



من جانبه قدم العمري الشكر لأمانة عمّان ممثله بدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية على تكريمها للمتطوعين بتقديم بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد وهو ما يسهل عليهم الوصول إلى الفعاليات والأنشطة .



ولفت إلى أهمية الشراكة مع أمانة عمان في تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية التي نفذتها منصة " نحن " المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب من خلال استخدام المرافق التابعة لأمانة عمان المنتشرة في كافة مناطق العاصمة .