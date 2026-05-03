أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

الوكيل الإخباري- كرمت أمانة عمان الكبرى 100 من عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، تقديرا لجهودهم ودورهم الحيوي في الحفاظ على جمالية العاصمة ونظافتها.

وقال نائب رئيس لجنة الأمانة المهندس زياد الريحاني الذي رعى الحفل بتنظيم من صندوق الخدمات الاجتماعية للعمال والمستخدمين في الأمانة، "نقف احتراما وتقديرا لكل يد تعمل، ولكل شخص يخلص في عمله ويساهم في خدمة مدينة عمان وأهلها وزوارها".