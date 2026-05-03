الأحد 2026-05-03 05:31 م

أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
 
الأحد، 03-05-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري-    كرمت أمانة عمان الكبرى 100 من عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، تقديرا لجهودهم ودورهم الحيوي في الحفاظ على جمالية العاصمة ونظافتها.

اضافة اعلان


وقال نائب رئيس لجنة الأمانة المهندس زياد الريحاني الذي رعى الحفل بتنظيم من صندوق الخدمات الاجتماعية للعمال والمستخدمين في الأمانة، "نقف احتراما وتقديرا لكل يد تعمل، ولكل شخص يخلص في عمله ويساهم في خدمة مدينة عمان وأهلها وزوارها".

 

وأضاف "نستذكر دوما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤكد على أهمية العمل، وحفظ كرامة العامل وتوفير البيئة المناسبة التي تضمن له حياة كريمة ومستقرة"، مؤكدا أن كل عامل في هذا الوطن جندي في معركة البناء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس

ي

خاص بالوكيل رابطة مشجعي النشامى تناشد لمنحها تأشيرات السفر لتشجيع المنتخب بكأس العالم

ل

أخبار محلية المومني: الحكومة ستنسّب بدورة استثنائية لمجلس النواب لبحث قانون الإدارة المحلية

أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

أخبار محلية أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

م

أخبار محلية قرابة 20 مليون دينار مبيعات وإيرادات "الصوامع والتموين" العام الماضي

الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

أخبار محلية الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

بلدية لواء بني عبيد

أخبار محلية بلدية بني عبيد تباشر تأهيل مدخل طوارئ مستشفى الأمير راشد

نقود أردنية

أخبار محلية المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار



 
 






الأكثر مشاهدة

 