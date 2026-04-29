أمانة عمّان تكشف تفاصيل منظومة الكاميرات المرورية في العاصمة

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان الكبرى محمد جدوع، الأربعاء، إنّ الأمانة تدير الواقع المروري داخل العاصمة عمّان من خلال منظومة متكاملة تشمل أكثر من 200 تقاطع مروري، ضمن خطط مستمرة تستهدف تطوير البنية المرورية وتحسين خدمات النقل العام بما يسهم في التخفيف من الأزمات المرورية. اضافة اعلان





وأوضح جدوع، خلال اجتماع للجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين توفيق كريشان، وبحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد مهند البطاينة، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، أن أمانة عمّان تعتمد على مركز تحكم رئيسي لمتابعة وإدارة الإشارات الضوئية في مختلف مناطق العاصمة باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يتيح التدخل السريع ومعالجة الاختناقات وفق معطيات لحظية ودقيقة.



وأشار إلى أن مشروع "باص عمّان" أصبح يمثل نموذجاً حضارياً متقدماً، وأسهم بشكل ملموس في تعزيز ثقافة النقل العام والتخفيف من الاعتماد على المركبات الخاصة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على انسيابية الحركة داخل المدينة.



وبيّن أن أمانة عمّان تعتمد كذلك على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري تضم نحو 5600 كاميرا موزعة على مختلف المحاور والتقاطعات، تستخدم في التعداد المروري وتحليل حركة السير، مؤكداً أن 25% فقط منها مخصصة لرصد المخالفات، فيما توظف النسبة الأكبر لأغراض تنظيم الحركة المرورية ودعم التخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات الفنية اللازمة.





