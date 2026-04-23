أمانة عمّان تمدد الخصومات والإعفاءات على المسقفات والرسوم حتى نهاية حزيران

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2026، تمديد العمل بالخصومات والإعفاءات الممنوحة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي، إلى جانب بدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمّان الكبرى، وذلك حتى نهاية دوام يوم 30/6/2026.





وبموجب القرار، يستفيد المكلفون من خصم بنسبة 20% على ضريبة المسقفات والمعارف ورسوم الصرف الصحي عن السنوات السابقة وعام 2025 عند التسديد قبل الموعد المحدد، إضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات المترتبة عن الأعوام السابقة وغرامات عام 2025.



كما يشمل القرار خصمًا بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات، وخصمًا مماثلًا لطالبي شراء الفضلات والأراضي، إلى جانب إعفاء مستأجري عقارات الأمانة والبلديات من 25% من الأجور المستحقة حتى 31/12/2025 شريطة السداد الكامل قبل نهاية حزيران المقبل.











