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أمانة عمّان تمدد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلا اعتبارا من بداية 2025

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أرشيفية
السبت، 21-12-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري-  مددت أمانة عمّان الكبرى ساعات عمل الباص سريع التردد حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل؛ وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وفقا لما نشرته أمانة عمان الكبرى.

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وبحسب أمانة عمّان فإن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.


وأعلنت الأمانة أنه تم تشغيل 16 حافلة جديدة على مسار الباص سريع التردد لمسار الزرقاء – صويلح.


وأكدت الأمانة أنها توفر خدمة التنقل المجاني في الباص سريع التردد وباص عمان للمكفوفين.


جاء ذلك خلال رعاية أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة حفل تسليم 16 حافلة جديدة ليتم تشغيلها على مسار الباص سريع التردد.

 
gnews

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