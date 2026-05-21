الخميس 2026-05-21 06:59 م

أمانة عمّان: تمديد فترة استقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي

أمانة عمّان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الخميس، 21-05-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، عن تمديد فترة استقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي للعام الحالي، والتي تم حصر تقديمها الكترونيا، لغاية 26 أيار.

اضافة اعلان


وأكدت الأمانة أن قرار التمديد جاء ليتيح المجال أمام المهتمين و اصحاب الملاحم والمواشي من اكمال إجراءات تقديم الطلبات والدفع إلكترونيا من خلال موقع أمانة عمّان الرسمي، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة

أخبار محلية وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة

ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

علم ايران

عربي ودولي طهران تنتظر قائد الجيش الباكستاني

العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر

أخبار الشركات العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إطلاق حملة توعوية في المدارس للوقاية من آفة المخدرات

ل

شؤون برلمانية فلسطين النيابية تدين مصادرة الاحتلال عقارات وأوقافًا إسلامية قرب الأقصى

تهنئة محمود الدله بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس

مناسبات تهنئة محمود الدله بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس

خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية

أخبار محلية البحر الميت يسجل "أعلى نسب" إشغال فندقي خلال عيد الأضحى بـ50%



 
 






الأكثر مشاهدة

 