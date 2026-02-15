الأحد 2026-02-15 08:02 ص

أمانة عمان تنذر موظفين - أسماء

الأحد، 15-02-2026 06:00 ص

الوكيل الإخباري-   وجّهت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأحد، إنذارًا لعدد من العمال والموظفين المتغيبين عن أعمالهم.

وقالت الأمانة في إنذارها إنه نظرًا لتغيبهم عن مراكز عملهم لمدة تزيد على عشرة أيام دون عذر مشروع، فإنه يتوجب عليهم العودة إلى أعمالهم اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

وأكدت الأمانة أنه في حال عدم الالتزام والعودة إلى العمل، سيتم اتخاذ قرار بفصلهم استنادًا إلى أحكام الفقرة (هـ) من قانون العمل.

