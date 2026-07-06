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أمانة عمان تنذر موظفين- أسماء

أمانة عمان
أمانة عمان
 
الإثنين، 06-07-2026 09:02 ص

الوكيل الإخباري-   وجهت أمانة عمّان الكبرى، اليوم، إنذارات بالعودة إلى العمل لموظفين تغيبوا عن مراكز عملهم مدة تزيد على عشرة أيام.

وقالت الأمانة في إنذارها: "بما أنكم تغيبتم عن مركز عملكم مدة تزيد على عشرة أيام متتالية أو عشرين يوماً متفرقة دون عذر مشروع، فإنني أنذركم بضرورة العودة إلى عملكم من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا تخلفتم عن العودة، سيتم فصلكم عملاً بأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وتالياً الأسماء:

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