أمانة عمان تنشئ أول مركز لبنوك التدوير

الوكيل الإخباري- احتفلت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين بإنشاء أول مركز لـ “بنوك التدوير” في منطقة تلاع العلي ضمن مشروع إعادة التدوير في الأردن الممول من الوكالة الأميركية.

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وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته الحفل بحضور وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ونائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كرستوفر ستيل، إن إنشاء المركز في العاصمة، يعد من الحلول الجديدة والمبتكرة التي تعزز إعادة تدوير النفايات وتغيير ثقافة المجتمع في التعامل معها، مشيرا الى أن للمركز فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وصولا إلى مدينة خضراء ومرنة، وهو ما تسعى إليه الأمانة ضمن إطارها الاستراتيجي في التعامل مع النفايات الصلبة.