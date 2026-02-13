أمانة عمان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء عمان

وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، ان الاعمال اشتملت على هدم مبنيين في شارع الطلياني، بهدف إنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة من خلال إنشاء أرصفة وشبكات تصريف مياه الامطار، و خلق مساحات وفراغات حضرية خضراء تسهم في تجميل المنطقة وتطويرها، اضافة الى ساحات عامة ومواقف للسيارات.
واوضح أن أعمال الهدم الجارية حالياً تأتي استكمالاً للمشروع، بعد أن قامت في مرحلة سابقة بهدم مبنيين في الموقع ذاته، مؤكدا أن العمل يجري بتنسيق متكامل بين كافة مديريات ودوائر أمانة عمان الكبرى، لضمان إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المشتركة
واشار الى ان هذا المشروع يعتبر أحد مسارات عمان السياحي، حيث عملت امانة عمان على اطلاق مسار ممشى عمان السياحي وسط البلد
ويذكر ان مشروع احياء عمان يهدف الى إجراء تحسينات مرورية والحفاظ على التراث وذلك من خلال اعادة تأهيل المباني القديمة والمحافظة على الطابع المعماري للمنطقة بما يسهم في تحسين جودة الحياة المواطنين، وتنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات وتطوير الأعمال التجارية بالمنطقة
