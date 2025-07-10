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أمانة عمان تنفذ المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مشروع تطوير منطقة المحطة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
 
الخميس، 10-07-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-   تعتزم أمانة عمان الكبرى استكمال أعمال توسعة شارع الجيش وشارع رفيفان المجالي في منطقة المحطة، وذلك ضمن المشروع الإستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.

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وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، إن أعمال التوسعة تشمل إزالة الأبنية المعتدية على الشوارع العامة في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، واتخاذ الإجراءات الإشرافية اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع عند تنفيذ أعمال الإزالة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة، وتنفيذ أعمال تحسينات مرورية وأعمال تجميلية.

 
 
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