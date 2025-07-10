أمانة عمان تنفذ المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مشروع تطوير منطقة المحطة

الوكيل الإخباري- تعتزم أمانة عمان الكبرى استكمال أعمال توسعة شارع الجيش وشارع رفيفان المجالي في منطقة المحطة، وذلك ضمن المشروع الإستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.

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