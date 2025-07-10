أمانة عمان تنفذ المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مشروع تطوير منطقة المحطة

وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، إن أعمال التوسعة تشمل إزالة الأبنية المعتدية على الشوارع العامة في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، واتخاذ الإجراءات الإشرافية اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع عند تنفيذ أعمال الإزالة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة، وتنفيذ أعمال تحسينات مرورية وأعمال تجميلية.
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