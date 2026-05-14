أمانة عمّان تنفذ عدداً من التحويلات المرورية المؤقتة اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة بالتعاون مع إدارة السير، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.





وتتضمن التحويلات إغلاق جسر ميدان جمال عبد الناصر المعروف باسم دوار الداخلية، وذلك ضمن أعمال استبدال وتأهيل أبراج الإنارة في الموقع، وسيتم إغلاق الجسر بالاتجاهين اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال المقررة وفق أعلى معايير السلامة العامة.



وسيكون السير البديل عبر حرم الدوار، بالتنسيق مع إدارة السير ودائرة عمليات المرور، حيث ستتواجد الكوادر المختصة في الموقع للإرشاد وتنظيم الحركة المرورية، حفاظاً على انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق.



كما تقوم الأمانة بتحويل السير القادم من المطار باتجاه السابع لأعمال الصيانة والتعبيد، حيث سيتم تحويل السير القادم من طريق المطار، بالدخول يميناً من محطة توتال إلى شارع محمد الزغول، ومن ثم الاتجاه يساراً إلى شارع عبد الله هاجس العبادي، ومن ثم يميناً إلى شارع المها، ومن ثم الاتجاه يساراً إلى شارع الهاشميين، ثم الاتجاه يساراً نحو شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ومن ثم الاتجاه يميناً نحو شارع الملكة زين الشرف، والدوران من الإشارة والرجوع باتجاه الدوار السابع ومنطقة الصويفية.



كما تعمل الأمانة على إغلاق كتف الدوار الثامن للسير القادم من دوار الشعب على محور شارع الملك عبد الله الثاني لصيانة المناهل في الموقع.



وسيتم تحويل السير باتجاه ما قبل كتف الدوار يميناً باتجاه شارع أحمد عقلة النسور، ومن ثم يساراً باتجاه شارع حسين خواجة، ومن ثم يساراً إلى شارع شحادة موسى عبده وصولاً إلى منطقة البيادر شارع حسني صوبر.



كما سيتم تحويل السير المتجه إلى شارع زهران (الدوار السابع) عبر الاتجاه أعلى الجسر باتجاه دوار النهضة والدوران، ومن ثم الرجوع إلى الدوار الثامن يميناً إلى شارع زهران.









