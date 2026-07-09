أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمّان الكبرى تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، من خلال التوسع في استخدام أنظمة الإنارة الذكية والموفرة للطاقة في الشوارع الرئيسية والأنفاق، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض كلف التشغيل والصيانة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقال مدير دائرة عمليات المرور شادي الروابدة، إن الأمانة تنفذ مشروعاً لتطوير منظومة الإنارة في الشوارع الرئيسية والأنفاق باستخدام تقنيات الإنارة الذكية (LED)، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والارتقاء بمستوى الخدمات في مرافق المدينة.



وأضاف الروابدة، أن المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة الإنارة، وخفض كلف الصيانة والتشغيل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى السلامة المرورية وجودة البنية التحتية في العاصمة.



وأوضح، أن المشروع يشمل استبدال 32500 وحدة إنارة تقليدية في الشوارع الرئيسية والأنفاق التابعة لأمانة عمّان، بوحدات إنارة ذكية موفرة للطاقة بتقنية (LED)، مبيناً أنه تم حتى الآن تركيب 13500 وحدة، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد.



وأشار إلى أن المشروع يسهم في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى نحو 50 %، بفضل نظام التحكم الإلكتروني الذي يتيح إدارة منظومة الإنارة بكفاءة وفق الاحتياجات الفعلية لمختلف المواقع.



ولفت إلى أن نظام الإنارة بتقنية (LED) يتميز بكفاءته العالية في استهلاك الطاقة، وجودة الإضاءة، وطول عمره التشغيلي، الأمر الذي يقلل من أعمال الصيانة الدورية، ويرفع مستوى السلامة المرورية، ويعزز استدامة منظومة الإنارة في مدينة عمّان.