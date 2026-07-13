أمانة عمان تواصل حملة إزالة الاعتداءات عن الشوارع والأرصفة.

12:04 م

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمّان الكبرى حملة إزالة العوائق والاعتداءات على سعة الشوارع والأرصفة وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية. اضافة اعلان





وأوضحت الأمانة، في بيان، أن وضع هذه الحواجز يشكل اعتداء على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها ويؤدي إلى اختناقات مرورية.



وتسعى الأمانة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الإزدحامات المرورية التي تسببها هذه الحواجز والعوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، وإعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة.





