أمانة عمّان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامى

ودعت أمانة عمان الجماهير إلى اختيار أقرب نقطة تجمع لهم، والالتزام بمواعيد الذهاب والعودة المحددة، وفق البرنامج المعلن، لتسهيل وصول المشجعين إلى مواقع الفعاليات.
وأكدت أمانة عمان جاهزيتها لاستقبال الجماهير، داعية إلى المشاركة الواسعة في دعم المنتخب الوطني وتشجيعه، تحت شعار: "كونوا على الموعد... لنشجع النشامى بصوت واحد".
أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري عند السادسة بتوقيت الأردن صباح الثلاثاء 23 حزيران على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.
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