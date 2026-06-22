الإثنين 2026-06-22 02:31 م

أمانة عمّان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامى

حافلات تابعة لأمانة عمان الكبرى
حافلات تابعة لأمانة عمان الكبرى
 
الإثنين، 22-06-2026 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى توفير حافلات نقل مجانية ذهابا وإيابا للراغبين بحضور فعاليات مشاهدة مباراة المنتخب الوطني "النشامى" ضد الجزائر في المدرج الروماني والساحة الهاشمية.اضافة اعلان


ودعت أمانة عمان الجماهير إلى اختيار أقرب نقطة تجمع لهم، والالتزام بمواعيد الذهاب والعودة المحددة، وفق البرنامج المعلن، لتسهيل وصول المشجعين إلى مواقع الفعاليات.

وأكدت أمانة عمان جاهزيتها لاستقبال الجماهير، داعية إلى المشاركة الواسعة في دعم المنتخب الوطني وتشجيعه، تحت شعار: "كونوا على الموعد... لنشجع النشامى بصوت واحد".

أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري عند السادسة بتوقيت الأردن صباح الثلاثاء 23 حزيران على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قطر وفرنسا تبحثان تعزيز الاستقرار في المنطقة

عربي ودولي قطر وفرنسا تبحثان تعزيز الاستقرار في المنطقة

الصفدي يلتقي أبو الغيط في عمّان

أخبار محلية الصفدي يلتقي أبو الغيط في عمّان

يس

فن ومشاهير بعد غياب طويل.. أسرة عادل إمام تجتمع في حدث فني واحد - فيديو

وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني

أخبار محلية وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني

شعار المجلس الأعلى للسكان

أخبار محلية المجلس الأعلى للسكان: عدد الأرامل الإناث في الأردن يفوق عدد الذكور

edfqwe

منوعات الهند.. حراس غابات يمارسون اليوغا فوق ظهور الأفيال - فيديو

البنك الأردني الكويتي

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يصدر تقريره السادس للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام 2025

حافلات تابعة لأمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 