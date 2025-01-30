أمانة عمان توقف الخدمات الإلكترونية للتحديث والتطوير

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الوكيل الإخباري- سيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية لا مانه عمان الكبرى اعتبارا من مساء اليوم الخميس الساعة 11مساء بتاريخ 30/1/2025 لغايه يوم السبت الساعة 12. اضافة اعلان





وأكدت الأمانة أن سبب توقف الخدمات سيكون لغاية التحديث و التطوير على الأنظمة .