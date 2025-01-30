 
الخميس 2025-01-30 03:43 م
 

أمانة عمان توقف الخدمات الإلكترونية للتحديث والتطوير

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الخميس، 30-01-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-   سيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية لا مانه عمان الكبرى اعتبارا من مساء اليوم الخميس الساعة 11مساء بتاريخ 30/1/2025 لغايه يوم السبت  الساعة 12.اضافة اعلان


وأكدت الأمانة أن سبب توقف الخدمات سيكون لغاية التحديث و التطوير على الأنظمة .
 
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