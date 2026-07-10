أمانة عمّان: جمع النفايات يمر بمرحلة انتقالية وتقييم التجربة ما يزال مبكرا

07:08 م

الوكيل الإخباري- قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان، محمد الفاعوري، الجمعة، إن خدمات جمع النفايات في العاصمة تمر حاليا بمرحلة انتقالية تهدف إلى تجويد خدمات النظافة وتطبيق أحدث أنظمة الإدارة الذكية للنفايات. اضافة اعلان





وأضاف الفاعوري أن الأمانة بدأت فعليا بتطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشمل 6 مناطق، فيما لا تزال 16 منطقة في مرحلة انتقالية، ولم تنقل خدمات جمع ونقل النفايات في 12 منطقة أخرى إلى الشركات الجديدة.



وبين أن الشركات العاملة حاليا تستخدم أسطول وآليات أمانة عمّان الكبرى، الأمر الذي تسبب ببعض التأخير في الاستجابة نتيجة تعطل عدد من المركبات، إلا أن الأعطال تعالج خلال ساعة إلى ساعتين، مؤكدا أن أمانة عمّان تكون على علم بالملاحظات قبل وصول شكاوى المواطنين بفضل نظام الإدارة الذكية.



وأشار الفاعوري إلى أن تقييم التجربة في هذه المرحلة لا يزال مبكرا، إذ بدأت عملية التطبيق منذ شهر نيسان الماضي، لافتا إلى أن لكل منطقة خصوصيتها، ولا يمكن إصدار حكم نهائي على التجربة بعد تطبيقها في 6 مناطق.



وأكد أن أمانة عمّان تعمل على تحسين مستوى الخدمة بشكل تدريجي، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على أن الأمور تسير باتجاه الأفضل، مع استمرار العمل على معالجة الملاحظات وتحسين أداء خدمات النظافة في مختلف مناطق العاصمة.



وأوضح الفاعوري أن تعطل الآليات يعد أحد الأسباب التي ساهمت في تكدس النفايات في بعض المواقع، إلى جانب تأخر وصول مركبات الجمع إلى مساراتها، مشيرا إلى أن حاويات النفايات تمثل مخازن مؤقتة للنفايات، وأن انتظام حركة أسطول الجمع يعد عاملا أساسياً في منع تراكمها.



من جهته، قال رئيس التنفيذي شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، الجمعة، إن التحول في إدارة خدمات النظافة في العاصمة إلى القطاع الخاص يمثل انتقالا من نظام تشغيلي إلى آخر، مؤكدا أن هذا التحول لا يقتصر على تغيير الجهة المشغلة، وإنما يشمل إعادة توزيع الموارد، وإعادة تصميم مسارات العمل، وبناء منظومة جديدة للرقابة وقياس الأداء.



وأوضح العناسوة أن هذه الإجراءات تحتاج بطبيعتها إلى وقت حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار، خاصة في مدينة بحجم عمّان، نظرا لتنوعها الجغرافي والسكاني واختلاف احتياجات مناطقها، ما يجعل تحقيق مستوى متوازن من الخدمة في جميع أنحاء المدينة تحديا يتطلب مراجعة مستمرة وتطويرا للخطط التشغيلية.



وأكد أن مسؤولية الحفاظ على استمرارية الخدمة ومنع تكدس النفايات لا تقع على عاتق مزود الخدمة وحده، بل هي مسؤولية مشتركة، مشيرا إلى أن الأعطال التي طرأت على الآليات المستخدمة من قبل الشركات خلال المرحلة الانتقالية كانت أحد الأسباب التي أثرت في عمليات جمع النفايات، وليست السبب الرئيس.



وأضاف أن أمانة عمّان تعول على وصول الآليات الجديدة التي التزمت الشركات بتوفيرها خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن هذه الآليات ستحدث نقلة نوعية في سرعة الأداء والاستجابة، وستسهم في الحد من تراكم النفايات.









