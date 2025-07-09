أمانة عمّان: خارطة طريق للتحول لمدينة ذكية

10:14 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة إن عمان تخطو نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال التحول التدريجي إلى مدينة ذكية وآمنة، وتُدرج العمل المناخي كأحد محاورها المركزية، وتُسخّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للصالح العام وخدمة الإنسان. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال الكلمة المسجلة التي وجهها في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "حديث قادة المدن الذكية: المدن الذكية الآمنة وتحديات المناخ"، التي عقدت ضمن فعاليات المدن الذكية الآمنة وتحديات المناخ WSIS+20.



وأكد الشواربة ، خلال الجلسة التي عُقدت في مدينة جنيف في سويسرا، أن هذا الحدث العالمي الهام يسلّط الضوء على دور المدن الذكية في التصدي لتحديات تغيّر المناخ، وتعزيز الأمان الحضري من خلال حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في زمن تتزايد فيه التحديات المناخية والبيئية



وقال إن أمانة عمّان وضعت خارطة طريق للتحول إلى مدينة ذكية تقوم على أربعة محاور رئيسية هي التحول الرقمي، و النقل الذكي، والبنية التحتية المستدامة، والإدارة البيئية المتكاملة، مع دمج مفاهيم الاستدامة والتكيف المناخي في السياسات والخطط، مشيرا الى ان كل هذه المحاور موجهة نحو هدف واحد وهو تقليل الأثر البيئي وتحسين جودة الحياة



وأوضح ان عمّان تبنّت استراتيجية شاملة للمدينة الذكية، أُطلقت رسميًا في تشرين أول 2023، وهي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها؛ بحيث تتضمن خمسة أهداف استراتيجية هي رفع كفاءة خدمات المدينة، و تعزيز المشاركة المجتمعية مع تحسين جودة الحياة لمجتمع مدينة عمان، وتعزيز منعة المدينة لمواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية من خلال تنفيذ البنية التحتية والأنظمة الأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأحوال الجوية والمخاطر، المحافظة على استدامة المدينة وهويتها



وأشار ان الامانة جعلت من التحول الذكي أداة استراتيجية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تعزيز المنعة الحضرية في وجه الظواهر المناخية، تحسين جودة الحياة، وبناء مدينة تشاركية قائمة على البيانات والابتكار



وتأتي مشاركة أمانة عمان الكبرى في هذه الجلسة تأكيداً على مكانة عمان كمدينة رائدة إقليمياً في مجال التخطيط الحضري الذكي والتنمية المستدامة، وسعيها الدائم لتبني سياسات مبتكرة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة



واختتمت الجلسة بدعوة قادة المدن إلى تعزيز التعاون الدولي والتشاركية وتبادل الخبرات وصولا الى مدن ذكية ومستدامة.



يشار إلى أن الجلسة عقدت بتنظيم من مركز المدن العالمية ( Global Cities Hub )، و منظمة المدن والحكومات الإلكترونية الذكية WeGO، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بمشاركة قادة مدن وخبراء من مختلف أنحاء العالم، لبحث كيفية تحويل المدن إلى مراكز آمنة ومستدامة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية.