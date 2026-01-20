أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال"، من خلال دمج خدمات ترخيص البناء بأنواعها مع إذن الإشغال ضمن طلب إلكتروني موحّد، اعتبارا من الأربعاء.

وأكدت الأمانة أن هذه الخدمة تُمكّن المواطنين من الاستغناء عن تقديم طلبات منفصلة، مثل طلب ترخيص الزيادات القائمة، أو طلب ترخيص بناء قائم لأول مرة، أو ترخيص المخطط التعديلي، أو أي طلب ترخيص آخر، إضافة إلى طلب إذن الإشغال، وذلك من خلال تقديم طلب واحد شامل يغطي جميع هذه الإجراءات.



وأوضحت أن هذه الخدمة تدعم آلية تحديد موعد الكشف على الطلب الموحّد بدلا من الكشف على كل طلب لوحده.



وأشارت إلى أنه عند الانتهاء من إجراءات الطلب واستيفاء جميع المتطلبات، فإنه يتم إصدار وثيقتي رخصة البناء وإذن الإشغال معا بما يضمن سهولة التحقق وتكامل البيانات.