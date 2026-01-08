أمانة عمّان: صلاحيات أوسع لمديريات التخطيط والتراخيص في النظام الجديد

05:05 م

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمّان الكبرى أن نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2025، الذي تم البدء بالعمل به اعتبارًا من 1/1/2026، يهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية شاملة لعمّان، عبر تطوير عمليات التخطيط والتنظيم وتوفير بيئة تشريعية داعمة تعتمد على الحداثة والاستدامة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.





وأوضحت الأمانة أن النظام ينص على أن هناك صلاحيات للمرجع المختص المتمثل بمديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية بدوائرها وأقسامها، حيث سيكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات في بعض المعاملات المتعلقة بإفراز الأبنية والأراضي وتراخيص الأبنية بما يطابق النظام، إضافة إلى بعض التسهيلات بهدف تسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات.



حيث سيتمكن المواطنون من إنجاز معاملاتهم في حال كانت مطابقة لأحكام النظام، إضافة إلى الحصول على بعض التسهيلات بنسب محددة في النظام دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجان.



وبينت الأمانة أنها تعمل، من خلال النظام، على دراسة طلبات تراخيص الأبنية المقدمة تخطيطيًا ضمن خطط الأحياء والمناطق حسب الأحكام المصدقة، وصولًا إلى مرحلة الترخيص، مشيرة إلى أن اعتراض المجاورين على أي مشروع مقدم سيتم أخذه بعين الاعتبار من قبل لجنة التخطيط المركزية لاتخاذ القرار المناسب باعتبارها المرجعية العليا في اعتماد ومتابعة الخطط.



وأكدت أنه بموجب النظام يتم إعداد خطط رسمية للحي والمنطقة والمدينة اعتمادًا على استراتيجية تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة.



وأوضحت الأمانة أن النظام يعتمد على المشاركة المجتمعية والتشاور مع الجهات المعنية والجهات ذات المصلحة في إعداد الخطط الرسمية واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنظيم، بشكل يعزز المساءلة والكفاءة والفاعلية في العمل البلدي، إضافة إلى الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عملية التخطيط والتنظيم.

