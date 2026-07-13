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أمانة عمان ضمن أفضل 30 مبادرة نموذجية في جائزة Guangzhou Award السابعة

أعلنت أمانة جائزة Guangzhou Award اختيار مبادرة أمانة عمّان الكبرى "من الرمادي إلى الأخضر: دمج إعادة استخدام المياه الرمادية والزراعة الحضرية والمشاركة المجتمعية في حدائق عمّان" ضمن قائمة أفضل 30 مباد
أمانة عمان
 
الإثنين، 13-07-2026 03:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة جائزة Guangzhou Award اختيار مبادرة أمانة عمّان الكبرى "من الرمادي إلى الأخضر: دمج إعادة استخدام المياه الرمادية والزراعة الحضرية والمشاركة المجتمعية في حدائق عمّان" ضمن قائمة أفضل 30 مبادرة نموذجية في الدورة السابعة للجائزة، من بين 400 طلب مقدّم من 248 مدينة ومنطقة تمثل 60 دولة حول العالم.اضافة اعلان


ويعكس هذا الاختيار تقديرًا دوليًا لجهود أمانة عمّان الكبرى في تبني حلول حضرية مبتكرة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين استخدام الموارد، وتفعيل المشاركة المجتمعية في المساحات العامة والحدائق، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

وأكدت الأمانة أن قائمة الجائزة ، التي تضم 15 مبادرة مختصرة و30 مبادرة نموذجية، لا تمثل ترتيبًا أو تصنيفًا بين المبادرات، وإنما تعكس تقديرًا للمدن التي قدمت نماذج متميزة في الابتكار الحضري.

ومن المقرر إدراج مبادرة أمانة عمّان لاحقًا ضمن قاعدة بيانات الابتكار الحضري التابعة للجائزة، بما يتيح مشاركة التجربة الأردنية مع مدن العالم والاستفادة منها في مجالات التعلم والتبادل المعرفي.

ومن المنتظر أن يُعقد حفل توزيع الجائزة في مدينة غوانجو الصينية بالتزامن مع المنتدى العالمي لرؤساء البلديات مطلع كانون الأول 2026، بمشاركة قيادات وممثلي المدن المتميزة في مجال الابتكار الحضري.

وأكدت أمانة عمّان الكبرى أن هذا التقدير يعزز حضور العاصمة على خارطة الابتكار الحضري العالمي، ويعكس التزامها بتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة وإشراك المجتمع المحلي في تطوير حلول حضرية أكثر كفاءة.
 
 


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