أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الوكيل الإخباري- قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى، محمد الفاعوري، إن كمية الهطول المطري التي شهدتها العاصمة عمّان الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية على الاستيعاب.

وأوضح الفاعوري، مساء الثلاثاء، أن مسؤولية تصريف مياه الأمطار تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات أمانة عمّان وليس شركة مياهنا، مشيرًا إلى أن الأمانة تتعامل مع المنخفضات الجوية من خلال إعلان حالة الطوارئ الشتوية، والتي يتم بموجبها رفع جاهزية الكوادر الميدانية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.