أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

وأوضح الفاعوري، مساء الثلاثاء، أن مسؤولية تصريف مياه الأمطار تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات أمانة عمّان وليس شركة مياهنا، مشيرًا إلى أن الأمانة تتعامل مع المنخفضات الجوية من خلال إعلان حالة الطوارئ الشتوية، والتي يتم بموجبها رفع جاهزية الكوادر الميدانية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
وأضاف أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق، لا سيما وسط البلد ومنطقة السابع، واصفًا إياهما بـ"البؤرتين الساخنتين"، حيث جرى معالجة الإشكالات فيهما خلال الصيف الماضي، بما يسهم في تحسين القدرة على تصريف مياه الأمطار والتخفيف من آثار الهطولات الغزيرة.
