أمانة عمان: لا تغيير على ساعات عمل باص عمان والباص السريع غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى ان لا تغيير على ساعات عمل باص عمان والباص السريع ليوم غد الاربعاء .

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وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" ان ساعات العمل ستكون من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً.

و مددت أمانة عمّان الكبرى ساعات عمل الباص سريع التردد من الساعة 6 صباحاً لغاية الساعة 12 بعد منتصف الليل اعتباراً من يوم الخميس 2/1/2025.