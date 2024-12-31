 
الثلاثاء 2024-12-31 08:54 م
 

أمانة عمان: لا تغيير على ساعات عمل باص عمان والباص السريع غدا

الباص السريع
الباص السريع
الثلاثاء، 31-12-2024 07:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى ان لا تغيير على ساعات عمل باص عمان والباص السريع ليوم غد الاربعاء .

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وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" ان ساعات العمل ستكون من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً.

 

ومددت أمانة عمّان الكبرى ساعات عمل الباص سريع التردد من الساعة 6 صباحاً لغاية الساعة 12 بعد منتصف الليل اعتباراً من يوم الخميس 2/1/2025.


وبحسب أمانة عمّان فإن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.

وكانت قد أعلنت الأمانة أنه تم تشغيل 16 حافلة جديدة على مسار الباص سريع التردد لمسار الزرقاء – صويلح.

 
gnews

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