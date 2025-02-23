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أمانة عمان: نظام رخص البناء المعدل أصبح ساري المفعول ومطبق

أمانة عمان
أمانة عمان
الأحد، 23-02-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى ان نظام رخص البناء المعدل رقم ١٣/٢٠٢٥  قد أصبح ساري المفعول و مطبق في الأمانة.اضافة اعلان


 ويتضمن النظام المعدل تخفيضات على رسوم الترخيص بما فيها التجاوزات و بدل المواقف تصل إلى ٧٥ % و زيادة نسب التخفيف  من ٥٠ - ٧٥ % على القيود التنظيمية .

و يسري تطبيق النظام على الأبنية القائمة لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١  و لمدة سنة فقط لنهاية العام الحالي
 
وتهيب الامانة بالمواطنين و الشركات الإسراع في متابعة طلباتهم المقدمة و تقديم طلبات جديدة لترخيص ابنيتهم و الاستفادة من التسهيلات و التخفيضات
 
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