أمانة عمان: نظام رخص البناء المعدل أصبح ساري المفعول ومطبق

09:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721608 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى ان نظام رخص البناء المعدل رقم ١٣/٢٠٢٥ قد أصبح ساري المفعول و مطبق في الأمانة. اضافة اعلان





ويتضمن النظام المعدل تخفيضات على رسوم الترخيص بما فيها التجاوزات و بدل المواقف تصل إلى ٧٥ % و زيادة نسب التخفيف من ٥٠ - ٧٥ % على القيود التنظيمية .



و يسري تطبيق النظام على الأبنية القائمة لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ و لمدة سنة فقط لنهاية العام الحالي



وتهيب الامانة بالمواطنين و الشركات الإسراع في متابعة طلباتهم المقدمة و تقديم طلبات جديدة لترخيص ابنيتهم و الاستفادة من التسهيلات و التخفيضات