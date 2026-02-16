أمانة عمان وهيئة الاستثمار السورية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التطوير الحضري وتعزيز الاستثمار.

وأكد الشواربة، خلال اللقاء الذي حضره مدير مدينة عمان، المهندس نبيل الجريري، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، مصطفى أبو غوش، عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الأردن وسوريا، القائمة على التعاون المشترك.



وقال إن أمانة عمان تسعى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها، خاصة في مجالات التخطيط الحضري، والاستدامة، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية، مشيرا إلى تجربة الأمانة في إنشاء شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، الذراع الاستثماري للأمانة، والتي تعنى بمجالات الاستثمار، والنقل، وإدارة النفايات ومعالجتها.



وأوضح الشواربة أن الأمانة تعمل، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على تنفيذ خطة استراتيجية للأعوام 2022–2026، تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات التنافسية العالمية، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز البنية التحتية والبيئية، فضلا عن بناء منظومة استثمارية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



وأكد استعداد أمانة عمان لمشاركة جميع خبراتها وإمكاناتها مع سوريا الشقيقة، وتوسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والنقل الذكي، والتخطيط الحضري، وإدارة ومعالجة النفايات، إضافة إلى المساحات العامة الخضراء والحدائق وغيرها من مجالات العمل المشتركة، لافتا إلى أن تجربة الأمانة في الإدارة المحلية والتخطيط الحضري والتحول الرقمي تشكل نموذجا ناجحا في التنمية الحضرية المستدامة.



من جهته، أشاد الهلالي بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمان، وبجهود الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة حياة المواطنين.



وأكد حرص الجانب السوري على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع أمانة عمان، والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات إدارة النفايات الصلبة، والنقل الذكي، والتحول الرقمي البلدي، والتخطيط العمراني الحديث، والمساحات العامة والحدائق، وتبادل الخبرات والتجارب من أجل خدمة المواطن.