أمانة عمّان: 350 مبنى مهجورا تهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة

الوكيل الإخباري- أعلن مدير رقابة الإعمار في أمانة عمّان، علاء السعايدة، الجمعة، عن وجود 350 مبنى مهجورًا في العاصمة عمّان.

وقال السعايدة ، إن الأمانة شكلت لجانًا مختصة لمتابعة ورصد المباني المهجورة ضمن المناطق الـ22 التي تشملها أمانة عمّان.