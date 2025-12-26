أمانة عمّان: 350 مبنى مهجورا تهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة

وقال السعايدة ، إن الأمانة شكلت لجانًا مختصة لمتابعة ورصد المباني المهجورة ضمن المناطق الـ22 التي تشملها أمانة عمّان.
وأضاف السعايدة أن المباني المهجورة هي تلك التي تُركت دون استخدام لفترات طويلة، وذلك لأسباب متعدّدة، منها مالية أو قانونية أو نتيجة هجرة مالكيها.
