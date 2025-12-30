أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض

01:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، أن الأمانة تعاملت مع 235 ملاحظة وشكوى وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي، خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة منذ بداية الأسبوع الحالي. اضافة اعلان





وأشار إلى أن الأمانة أعلنت حالة الطوارئ "قصوى مياه" منذ مساء السبت، وعملت من خلال فرقها الميدانية وآلياتها المنتشرة في الميدان، حيث بلغت أعداد الكوادر 4600 موظف من ضمنهم مهندسون ومراقبون وفنيون وسائقون وعمال، موزعون في العمل على شفتين، إضافة إلى قرابة 200 فرقة عملت في الميدان وقرابة 100 آلية متخصصة غير المركبات العاملة.



وتعاملت الأمانة خلال الأيام الأولى من المنخفض مع العشرات من الملاحظات تمثلت في حوادث سير، سقوط أشجار ومخالفات أبنية وانجراف أتربة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط وإطفاء إنارة وملاحظات تتعلق بتشكل الحفريات والهبوطات والمقاطع، وملاحظات تتعلق بمناهل اتصالات وكوابل أرضية وأخرى متعلقة بمقاطع خدمات بنية تحتية وتعطل إشارات ضوئية وتصدع أبنية وملاحظات تتعلق بمناهل الصرف الصحي.



وبين الرحامنة أن الأمانة نتيجة الشدة المطرية وسرعة جريان المياه وانجراف التربة، تعاملت مع ملاحظة تجمع وارتفاع منسوب مياه الأمطار في عدد من الشوارع، ما أدى إلى التأخر في وصول المياه إلى المصارف، وتم التعامل معها وإجراء اللازم من قبل كوادر الأمانة وآلياتها المنتشرة في الميدان.



وأشار إلى ورود 8 ملاحظات في مناطق متفرقة من العاصمة، تتعلق بانهيارات ويتم التعامل معها، وهي تحتاج فترة زمنية لإتمام إنجازها، إضافة إلى أخرى تتعلق بخطوط المياه والمجاري وإغلاق مناهل تصريف الأمطار.



وأكد أن الأمانة ومن خلال مديرية الطرق دائرة الإنشاءات التابعة لقطاع الأشغال، عملت خلال العامين الماضيين على تحديد أهم المواقع ذات الأولوية لتصريف مياه الأمطار والتي تشهد ارتفاع منسوب المياه على سطح الطريق، ما يسبب مداهمة المياه للمنازل وإعاقة الحركة المرورية، حيث تم إنشاء عبارات تصريف فيها، وشملت 34 موقعًا وهي: شارع الإخلاص / وادي السير، شارع الملك عبدالله الثاني / صويلح، قرب مسجد الهمشري / تلاع العلي، شارع عبدالحميد سراج، شارع ياجوز، شارع مأدبا، شارع إسحاق مهاجر / مرج الحمام، شارع المغفرة / شفا بدران، شارع الأمير علي، شارع مرج الحمام / خربة خليفة، شارع رفعت شموط، القرية الملكية، شارع حيدر عليف / بدر الجديدة، خشافية الشوابكة / أحد، العبدلية / أحد، شارع عبدالله الكيلاني / سحاب، شارع الهضاب / زهران، شارع سابا العكشة / زهران، شارع إسحاق مهاجر / مرج الحمام، قرب مسجد فدوى الحمايدة / خريبة السوق، السوق المركزي / شارع عبدالملك بن مروان، قرب مسجد الريان / خريبة السوق، شارع بجير العبسي / المقابلين، شارع صديق خان / المقابلين، شارع محمد سلامة الغرير / المقابلين، شارع جابر بن خالد / المقابلين، مشروع بلسم، شارع محمود الغرايبة / تلاع العلي، شارع جاوا، الرهوانية / مرج الحمام، شارع الشبل / وادي السير، شارع مصبح الجربان / المقابلين، شارع حليم السلفيتي، شارع هبار بن الأسود.



وجدد الرحامنة، التأكيد على المواطنين الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية أبرزها: تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال التجارية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه، الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات أو الأنقاض عشوائيًا لضمان فاعلية شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى عدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة.

