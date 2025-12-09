أمر لابد لمدرب النشامى وعلي علوان الانتباه له قبل موقعة الجمعة

سدد علوان حتى الآن أربع ركلات جزاء في البطولة، أحرز ثلاثًا وأضاع واحدة، حيث كانت الركلات أمام الإمارات مرتين، وأمام الكويت مرة، وأمام مصر مرة واحدة. اللافت أن جميع الركلات سددت على يمين حراس المرمى، وهو نمط أصبح مكشوفًا قد يمنح الخصوم فرصة التصدي للركلات المستقبلية.
ويُعد هذا الأمر نقطة مهمة يجب أن يوليها المدرب السلامي ولاعبه علي علوان اهتمامًا خاصًا قبل المباراة المقبلة التي سيواجه فيها المنتخب الوطني الخاسر من مباراة العراق أو الجزائر.
ويأمل جمهور النشامى أن يتم معالجة هذا الجانب التكتيكي لتجنب أي مفاجآت من الخصم، وضمان استغلال ركلات الجزاء بشكل أمثل في المباريات الحاسمة خلال البطولة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب
-
القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن
-
عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار
-
العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل
-
النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !
-
بدء عمليات تأهيل مبنى مركز صحي السيلة في بني كنانة
-
ثلاثية أردنية تصعق مصر وتكتب ليلة لا تنسى للنشامى بكأس العرب
-
اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية