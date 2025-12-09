الثلاثاء 2025-12-09 09:17 م

أمر لابد لمدرب النشامى وعلي علوان الانتباه له قبل موقعة الجمعة

الثلاثاء، 09-12-2025 07:51 م
الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة - كشف اللاعب علي علوان، مهاجم المنتخب الوطني الأردني، عن نمط واضح في تنفيذ ركلات الجزاء خلال بطولة كأس العرب 2025، وهو ما يتطلب انتباه الجهاز الفني قبل مواجهة الجمعة المقبلة.اضافة اعلان


سدد علوان حتى الآن أربع ركلات جزاء في البطولة، أحرز ثلاثًا وأضاع واحدة، حيث كانت الركلات أمام الإمارات مرتين، وأمام الكويت مرة، وأمام مصر مرة واحدة. اللافت أن جميع الركلات سددت على يمين حراس المرمى، وهو نمط أصبح مكشوفًا قد يمنح الخصوم فرصة التصدي للركلات المستقبلية.

ويُعد هذا الأمر نقطة مهمة يجب أن يوليها المدرب السلامي ولاعبه علي علوان اهتمامًا خاصًا قبل المباراة المقبلة التي سيواجه فيها المنتخب الوطني الخاسر من مباراة العراق أو الجزائر.

ويأمل جمهور النشامى أن يتم معالجة هذا الجانب التكتيكي لتجنب أي مفاجآت من الخصم، وضمان استغلال ركلات الجزاء بشكل أمثل في المباريات الحاسمة خلال البطولة.
 
 


