أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

وقدمت فرقة الحضرة الصوفية المصرية فقرة فنية متميزة من الأناشيد الدينية، التي تغنت بقدسية الشهر الكريم، مستحضرة أجواء روحانية مفعمة بالخير والبركة، داعية الحضور إلى اغتنام أيام رمضان المبارك في زيادة العبادات من صلاة وصدقة وقيام ليل وتهجد، مع التأكيد على أبرز قيم الشهر الفضيل، مثل: التكافل والتعاضد المجتمعي، إلى جانب أناشيد وابتهالات تناولت سيرة النبي الكريم.
