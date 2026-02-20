الجمعة 2026-02-20 02:13 ص

أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء
أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء
 
الجمعة، 20-02-2026 01:45 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات "أماسي رمضان المبارك" في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبحضور مندوب محافظ الزرقاء، مدير قضاء الظليل موسى الحوامدة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، ومدير الثقافة محمد الزعبي، إلى جانب جمع غفير من ممثلي الهيئات الثقافية وأهالي الزرقاء.

اضافة اعلان


وقدمت فرقة الحضرة الصوفية المصرية فقرة فنية متميزة من الأناشيد الدينية، التي تغنت بقدسية الشهر الكريم، مستحضرة أجواء روحانية مفعمة بالخير والبركة، داعية الحضور إلى اغتنام أيام رمضان المبارك في زيادة العبادات من صلاة وصدقة وقيام ليل وتهجد، مع التأكيد على أبرز قيم الشهر الفضيل، مثل: التكافل والتعاضد المجتمعي، إلى جانب أناشيد وابتهالات تناولت سيرة النبي الكريم. 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المفرق

أخبار محلية انطلاق باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في المفرق

أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

أخبار محلية أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

أخبار محلية انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يطلق استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة

خاص بالوكيل اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد



 






الأكثر مشاهدة