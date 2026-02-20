أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات "أماسي رمضان المبارك" في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبحضور مندوب محافظ الزرقاء، مدير قضاء الظليل موسى الحوامدة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، ومدير الثقافة محمد الزعبي، إلى جانب جمع غفير من ممثلي الهيئات الثقافية وأهالي الزرقاء.

