أمسية ثقافية دعما لصمود الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، مساء امس الاثنين، أمسية ثقافية وفنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني المتواصل عليه، و إثراء للنشاط الثقافي في مدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

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وأدار الأمسية عضو المنتدى الأستاذ محمود الحاج وبحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي و الأدبي في لواء الرصيفة.



واستهل رئيس المنتدى محمود الصالح الأمسية بالتشديد على مواصلة الدعم الثقافي للأهل في فلسطين المحتلة ،لاسيما في قطاع غزة من خلال إقامة نشاطات ثقافية منوعة تثري المخزون الوطني الداعم للقضية الفلسطينية وتبقيها في الذاكرة وترفع من الروح المعنوية لدى الشباب ليستمر الدفاع عن الحق والعدالة دائما انطلاقا من بلدنا الحبيب الاردن تحت القيادة الهاشمية الرشيدة.



بدوره, بدأ الشاعر بديع رباح الأمسية بعدد من القصائد الوطنية لفلسطين منها: من وحي عزة، للشهداء في كل مكان، شكرا لغزة، المجد للأردن، القدس عاصمة فلسطين، ولد الحبيب. صدح فيها بالحب والشوق لأرض فلسطين الحرة وتغنى فيها بالقدس الشريف مسرى الرسول الكريم وأولى القبلتين المشرفتين.



من جهته، قرأ الشاعر فارس العناني قصائد: هذي بلدي، يا غزة، حاصر حصارك، قاوم، نحو القدس، بشائر النص، احبك موطني، يا امتي، المولد النبوي، مدح الرسول، شعار النصر، عمان، تنوع فيها بين حب فلسطين ارض الشهداء وعشقه للأردن ارض الكرامة والعزة, ومدح النبي(صلوات الله عليه ) في ذكرى مولده الشريف.