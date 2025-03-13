أمسية ثقافية رمضانية في العقبة

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، أمس الأربعاء، أمسية ثقافية رمضانية بعنوان "درر مكنونة" بهدف إبراز المواهب والطاقات الثقافية والشبابية وتسليط الضوء على إبداعات الشباب، بمشاركة 70 شابا وشابة.

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وأكد منسق الهيئة عمر العشوش أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة برامج ثقافية تنتهجها الهيئة لخلق حراك ثقافي فاعل وإبراز المواهب الشبابية، مشيرا إلى حرص الهيئة على تنفيذ برامج ثقافية وإبداعية وإفساح المجال للشباب للتعبير عن مخزونهم الفكري المنتج وخلق حواضن إبداعية وثقافية إيجابية وتوفير منصات لنشر وتعريف قصص النجاح.