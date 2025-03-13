 
الخميس 2025-03-13 12:43 م
 

أمسية ثقافية رمضانية في العقبة

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جانب من الأمسية
 
الخميس، 13-03-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، أمس الأربعاء، أمسية ثقافية رمضانية بعنوان "درر مكنونة" بهدف إبراز المواهب والطاقات الثقافية والشبابية وتسليط الضوء على إبداعات الشباب، بمشاركة 70 شابا وشابة.

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وأكد منسق الهيئة عمر العشوش أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة برامج ثقافية تنتهجها الهيئة لخلق حراك ثقافي فاعل وإبراز المواهب الشبابية، مشيرا إلى حرص الهيئة على تنفيذ برامج ثقافية وإبداعية وإفساح المجال للشباب للتعبير عن مخزونهم الفكري المنتج وخلق حواضن إبداعية وثقافية إيجابية وتوفير منصات لنشر وتعريف قصص النجاح.


وشارك في الأمسية الفنان أنس القرالة والشاعر عمر المومني والقاص حذيفة عمر والشاعرة روان العمريين، من خلال عروض فلمية وقصائد شعرية، ونصوص روائية.

 
 
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