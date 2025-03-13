أمسية ثقافية رمضانية في العقبة

وأكد منسق الهيئة عمر العشوش أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة برامج ثقافية تنتهجها الهيئة لخلق حراك ثقافي فاعل وإبراز المواهب الشبابية، مشيرا إلى حرص الهيئة على تنفيذ برامج ثقافية وإبداعية وإفساح المجال للشباب للتعبير عن مخزونهم الفكري المنتج وخلق حواضن إبداعية وثقافية إيجابية وتوفير منصات لنشر وتعريف قصص النجاح.
وشارك في الأمسية الفنان أنس القرالة والشاعر عمر المومني والقاص حذيفة عمر والشاعرة روان العمريين، من خلال عروض فلمية وقصائد شعرية، ونصوص روائية.
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