أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

الوكيل الإخباري- نظمت اللجنة الثقافية في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء أمس السبت، في مقره بعمان، أمسية ثقافية لقراءات من نصوص نثرية وخواطر أدبية مفتوحة على التأمل والتجارب الإنسانية الذاتية.

وفي الأمسية التي أدارها عضو الاتحاد رياض الحلايقة، شاركت عضوات من الاتحاد أمل الخواجة، ورجاء عبد الهادي، وحياة دراغمة بقراءات لعدد من نصوصهن وخواطرهن اللاتي جاءت مفعمة بالوجدانيات.



واستهلت القراءات الخواجة بقراءة نصين طويلين الأول منهما "حكايا الغياب" المحملة بمضامين تعاين الغياب وتداعياته وآلامه، والثاني "أجنحة مقيدة" حمل في مضامينه معان الحرية الفردية للإنسان في تعبيرات رمزية.



فيما قرأت عبد الهادي نصوصا نثرية بعنوان "شذرات دافئة" جاءت على شكل مجموعة من الخواطر المحملة بمعان ذات أبعاد وجدانية.



كما قرأت "من أنا" المحملة بأسئلة عن الذات، وكذلك "من خل ف الغياب جاءت بعض الحروف" التي تعاين تداعيات الغياب بأشكاله المختلفة، ونص "قطرة" المحل بعميق المعاني من الوجدانيات التي تنسل الى مختلف نواحي الحياة.

واختتمت عبد الهادي قراءاتها بنصي "حين مرّ الحب من هنا" الذي جاء محملا بالعاطفة و"ابنة الغيم".



وقرأت دراغمة نصوصا من الخواطر المتنوعة ومنها "الصمت" المحمل بالرمزية العالية، و"انهتاق" و"لم اختلق القوافي" و"علقت فكرتي لزمن بعيد".