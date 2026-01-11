أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

وفي الأمسية التي أدارها عضو الاتحاد رياض الحلايقة، شاركت عضوات من الاتحاد أمل الخواجة، ورجاء عبد الهادي، وحياة دراغمة بقراءات لعدد من نصوصهن وخواطرهن اللاتي جاءت مفعمة بالوجدانيات.
واستهلت القراءات الخواجة بقراءة نصين طويلين الأول منهما "حكايا الغياب" المحملة بمضامين تعاين الغياب وتداعياته وآلامه، والثاني "أجنحة مقيدة" حمل في مضامينه معان الحرية الفردية للإنسان في تعبيرات رمزية.
فيما قرأت عبد الهادي نصوصا نثرية بعنوان "شذرات دافئة" جاءت على شكل مجموعة من الخواطر المحملة بمعان ذات أبعاد وجدانية.
كما قرأت "من أنا" المحملة بأسئلة عن الذات، وكذلك "من خل
وقرأت دراغمة نصوصا من الخواطر المتنوعة ومنها "الصمت" المحمل بالرمزية العالية، و"انهتاق" و"لم اختلق القوافي" و"علقت فكرتي لزمن بعيد".
واختتمت قراءاتها بنصي "الظل" الذي حمل دلالات تشي بأن الظل ليس نقيضا للنور، و"من أنت" الذي حمل تداعيات حوارية مع الذات.
