أمسية ثقافية في المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- أقيمت اليوم الخميس أمسية وطنية ثقافية في مدرسة الثوابت التابعة للواء المزار الجنوبي.

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برعاية وزير الثقافة الدكتور مصطفى الرواشدة وذلك بمناسبة الاحتفالات الوطنية وعيد العمال وتكريماً لجهود المعلمين والكوادر التعليمية في تربية المزار الجنوبي.



وأكد الدكتور الرواشده، خلال الاحتفالية، بحضور مدير تربية لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، وعدد من أبناء المجتمع المحلي وأهالي الطلبة والطالبات، الإعتزاز بتكريم نخبة متميزة من المعلمين الذين قدموا رسالة العلم بأبهى صورها.



وأشار إلى أن هذه المبادرة، تعزز الثقة في نفوس الطلبة وتقدير جهود المعلمين وتنمي روح الانتماء والدعم من قبل الأهالي وذوي الطلبة، كما أنها تؤكد بأن الثقافة والتعليم، هما جزء من المحركات المهمة الرئيسية للقطاعات الإنتاجية.

بدوره، قال الدكتور الفقرا، إن التربية والثقافة، هما مكملان للارتقاء بالوعي المجتمعي.