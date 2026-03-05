أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون في الرصيفة، اليوم الخميس، أمسية ثقافية ضمن أنشطة المنتدى خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر الوعي التربوي المرتبط بالثقافة الدينية في التربية السليمة للأبناء واستغلال الشهر الفضيل في هذا الشأن.

اضافة اعلان



واستضاف المنتدى الدكتور محمد الخليلي الذي ألقى محاضرة بعنوان "الإدمان على استخدام الهواتف الجوالة وسبل التخلص منها".