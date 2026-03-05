أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة

واستضاف المنتدى الدكتور محمد الخليلي الذي ألقى محاضرة بعنوان "الإدمان على استخدام الهواتف الجوالة وسبل التخلص منها".
وأقيمت الأمسية في قاعة المنتدى بإسكان الملك طلال بحضور عدد كبير من رواد المنتدى وأبناء مدينة الرصيفة، وأدارها إسماعيل العرب.
