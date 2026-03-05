الخميس 2026-03-05 11:28 م

أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي
الرصيفة
 
الخميس، 05-03-2026 11:22 م

الوكيل الإخباري-   نظم منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون في الرصيفة، اليوم الخميس، أمسية ثقافية ضمن أنشطة المنتدى خلال شهر  رمضان المبارك، بهدف نشر الوعي التربوي المرتبط بالثقافة الدينية في التربية السليمة للأبناء واستغلال الشهر الفضيل في هذا الشأن.

واستضاف المنتدى الدكتور محمد الخليلي الذي ألقى محاضرة بعنوان "الإدمان على استخدام الهواتف الجوالة وسبل التخلص منها".


وأقيمت الأمسية في قاعة المنتدى بإسكان الملك طلال بحضور عدد كبير من رواد المنتدى وأبناء مدينة الرصيفة، وأدارها إسماعيل العرب.

 
 


