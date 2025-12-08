أمسية شعرية باتحاد الكتاب تتغنى بالأردن

07:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756584 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تغنى شعراء أعضاء اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في أمسية شعرية مساء اليوم الاثنين في مقر "الاتحاد" بعمان، بالوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. اضافة اعلان





وفي الأمسية التي قدمها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، شارك الشعراء عبدالرحمن المبيضين وبديع رباح وعبدالباسط الكيالي في باقة من القصائد العمودية الوطنية والوجدانية.



وفي مستهل الأمسية التي جاءت بمناسبة الأسبوع الثقافي بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي، ثمن العدوان مشاركة وزارة الثقافة في هذا "الأسبوع"، وكذلك المركز الثقافي الملكي، ودعمه الموصول للإبداع والمبدعين.



وأشار العدوان إلى أن ندوة بعنوان "الثقافة والنظرة المستقبلية" ستعقد يوم غد في مقر الاتحاد ضمن فعاليات الأسبوع بمشاركة نخبة من أعضاء الاتحاد.



واستهل الشاعر المبيضين القراءات الشعرية بقصيدة وطنية من الشعر العمودي بعنوان "نصائح"، تغنى فيها بجلالة الملك عبدالله الثاني وحكمة قيادته الرشيدة، كما قرأ قصيدة أخرى بعنوان "اللغة العربية" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف في 18 كانون الأول من كل عام.



واختتم قراءاته بقصيدة من الشعر العمودي تحتفي بمناسبة تأسيس "الاتحاد" عام 1987 وحملت عنوان "ذكرى تأسيس الاتحاد".



وقرأ الشاعر رباح قصيدة وطنية من الشعر العمودي بعنوان "تحية ووفاء"، تغنت بجلالة الملك عبدالله الثاني والمنجزات الوطنية التي تحققت في عهده الميمون، وانتقل في قصيدته الثانية إلى فضاءات البوح العاطفي بقصيدة من الشعر العمودي الغزلي بعنوان "ملاك الروح"، وختم قراءاته بقصيدة رثائية لشاعرين من مؤسسي "الاتحاد"، هما الراحلان سميح الشريف وعطالله أبو زياد، حملت عنوان "يا فارسي الشعر.. وداعاً".



واستهل الشاعر الكيالي قراءاته بقصيدة وطنية من الشعر العمودي بعنوان "هنا الأردن"، تغنت بالقيادة الهاشمية والمنجزات الوطنية التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد نحو أردن عصري ومتقدم، وما يشهده الأردن من تطور وخطوات متقدمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.



وواصل الكيالي قراءاته الشعرية بقصيدة عمودية من الشعر العاطفي المفعم بالغزل، ليختتم الأمسية بقصيدته الأخيرة التي حملت عنوان "الجرح"، التي تحاكي آلام غزة وجراحاتها، وما قدمه الأردن بقيادة جلالة الملك من دعم ومساندة تجاه غزة وأهلها، ودور جلالته في المحافل الدولية لوقف هذه الحرب.

تم نسخ الرابط





