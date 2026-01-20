الثلاثاء 2026-01-20 09:06 م

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الثلاثاء، 20-01-2026 07:35 م

الوكيل الإخباري-   أحيا شعراء أعضاء اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بعمان، أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وشارك في الأمسية، التي أدارها عضو الاتحاد الكاتب علي القيسي، الشعراء عدنان الرحاحلة وحكمت العزة وعفاف غنيم، حيث قرأوا قصائد من الشعر العمودي تتحدث عن الخصائل الحميدة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته في السموات العلى، وعن مناسبة الإسراء والمعراج وإعجازها وقيمها ومضامينها.

 
 


