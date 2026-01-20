أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وشارك في الأمسية، التي أدارها عضو الاتحاد الكاتب علي القيسي، الشعراء عدنان الرحاحلة وحكمت العزة وعفاف غنيم، حيث قرأوا قصائد من الشعر العمودي تتحدث عن الخصائل الحميدة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته في السموات العلى، وعن مناسبة الإسراء والمعراج وإعجازها وقيمها ومضامينها.
